В Укрспецэкспорте заявляют, что работают с Ираком «в штатном режиме»

О этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы госкомпании в связи с появлением в СМИ сообщений о проблемах с выгрузкой партии из 42 украинских бронетранспортеров в Ираке, которые уже несколько месяцев простаивают на судне SE Pacifcka в Персидском заливе якобы из-за плохого качества техники.

"Госкомпания не комментирует детали контракта с Республикой Ирак на поставку в эту страну бронетехники ввиду конфиденциального характера этой информации", - отмечают в «Укрспецэкспорте».

«Реализация данного контракта осуществляется в штатном режиме. О завершении очередного этапа контракта компания сообщит официально», - уточнили в заявлении.

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Справка УНИАН. В конце 2009 года Украина и Ирак подписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на общую сумму 457,5 млн. долл.

Основной исполнитель контракта – Харьковское конструкторское бюро им. Морозова (ХКБМ), соисполнитель – Государственное предприятие «Завод им. Малышева» (г. Харьков).

Стоимость всего большого контракта, которым предусмотрены, в том числе, поставки из Украины в Ирак самолетов Ан-32 и ремонт авиатехники, составляет 2,4 млрд долл. Колесные БТР-4 разработаны конструкторами ХКБМ. Первая партия БТР-4 для Ирака была изготовлена на производственной базе КБ им. Морозова и в количестве 26 единиц отправлена заказчику с территории завода им. Малышева 20 апреля 2011 года.

БТР-4 предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бое. БТР-4 используется для оснащения подразделений, способных вести боевые действия в различных условиях, в том числе в условиях применения противником оружия массового поражения. БТР-4 может быть базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты, выполнять поставленные задачи как днем, так и ночью в разных климатических условиях, на дорогах с разным покрытием и в условиях полного бездорожья. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -40 до +55°С.