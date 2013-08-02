Украина может получить от ВБ займы на $800 миллионов

По словам министра, на сегодня действующий портфель банка в Украине соответствует приоритетам государственной политики для модернизации реального сектора экономики.

В то же время он сообщил, что в 2013 - 2014 годах Украина рассчитывает на поддержку со стороны Всемирного банка в подготовке новых инвестиционных проектов для совершенствования системы здравоохранения и повышения эффективности предоставления социальных услуг, модернизации муниципальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Игорь Прасолов отметил, что в этом году украинской стороной уже инициирована подготовка "Второго проекта развития городской инфраструктуры", также Минздрав готовит пакет документов по "Проекту реформирования региональных систем здравоохранения Украины". Кроме того, Минрегион завершает подготовку пакета документов для инициирования проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины". Также на стадии подготовки находятся: "Второй проект по передаче электроэнергии" и "Второй проект по совершенствованию системы социальной помощи".

Чимяо Фан выразил надежду, что украинская сторона активизирует работу по инициированию и подготовке упомянутых проектов.

"Общая сумма пяти проектов составляет около 1,5 млрд долл. и мы очень надеемся, что в этом финансовом году советом директоров Всемирного банка будут приняты решения о предоставлении Украине кредитов для реализации трех из этих проектов, а именно - "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины", "Второй проект развития городской инфраструктуры" и "Второй проект по совершенствованию системы социальной помощи", - отметил Чимяо Фан.

Также он проинформировал о возможности предоставления Украине системных займов для финансирования государственного бюджета на общую сумму 800 млн долл. Условием получения Украиной таких займов является возобновление сотрудничества с МВФ.

По словам Игоря Прасолова, правительство намерено продолжить диалог с МВФ о начале новой программы stand-by и рассчитывает на поддержку Всемирного банка в подготовке новых системных проектов для финансирования государственного бюджета и проведения структурных реформ.