НБУ не допустит существенного падения резервов - эксперты

Об этом говорится в июльском аналитическом обзоре экспертов Райффайзен банка Аваль.

Аналитики констатируют, что курс доллара США к гривне на протяжении последних четырех недель колеблется в узком коридоре 8,14-8,16.

«Кроме того, девальвационные ожидания среди населения остаются незначительными, о чем свидетельствует существенный рост объема гривневых депозитов физических лиц и положительное сальдо операций на наличном валютном рынке - чистая продажа наличной валюты со стороны населения в июне составила 68 млн. дол. США», - подчеркивается в обзоре.

Таким образом, по мнению экспертов, в отличие от большинства валют развивающихся рынков, гривна еще не ощутила на себе рост давления после переоценки активов.

Они также прогнозируют, что поскольку доминирующей задачей остается сохранение стабильности обменного курса, то власти с высокой вероятностью будут применять административные и рыночные методы для ограничения потери резервов и их сохранение на уровне (не менее) 20-21 млрд. дол. США к концу года.

В обзоре сообщается, что денежный рынок продолжает получать выгоду от стабильного обменного курса.

«В частности, существенный рост объема депозитов способствует сохранению высокого уровня избыточной ликвидности- общий объем корреспондентских счетов банков увеличился в среднем с 24-27млрд. гривен в июне до рекордного показателя - 28-30 млрд. гривен в первой половине июля», - говорится в нем.

Эксперты отмечают, что рынок почти никак не отреагировал на увеличение нормативов обязательного резервирования по валютным обязательствам (которое вступило в силу с 1 июля),мобилизационный эффект от которого они оценивают примерно в 4 млрд. гривен.