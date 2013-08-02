Эксперты раскритиковали введенный Россией утилизационный сбор

Об этом в комментарии БТБ заявил директор Европейского центра международной политической экономики Фредрик Эриксон.

"Эти утилизационные сборы чрезвычайно дискриминационные, поскольку применяются только к зарубежным производителям, которые привозят автомобили на российский рынок. Они не применяются к автопроизводителям в России", - отметил экономист.

"Это означает, что вы дискриминируете иностранных производителей. И вы делаете это потому, что хотите поддержать домашнее производство в стране. Поэтому это чистый протекционизм, ничто другое", - считает Эриксон.

Экономист назвал также очень высокими суммы сборов для иностранных производителей, которые ввозят авто на российский рынок.

"Это трудно соотнести с любыми реалистичными цифрами о том, сколько стоит утилизировать машину в России", - отметил он.

Он также считает, что если Россия добровольно не отменит утилизационный сбор на автомобили, его придется отменять через суд.

"Это неравноправие, которое должно быть улажено судом ВТО, если, конечно, Россия не решит эту проблему сама добровольно до того, как дело достигнет этого этапа", - отметил Эриксон и добавил, что второй вариант является для России выгоднее, и он считает, что она сама это понимает.

"Я думаю, есть основания говорить о том, что это дело может решиться. Единственный вопрос - это Россия захочет решить это мирно и в короткие сроки, или она захочет затягивать правовые процедуры, насколько это будет возможно", - сказал Эриксон.

Напоминаем, Россия ввела утилизационный сбор в сентябре прошлого года. Утилизационный сбор в России оплачивается при импорте новых и подержанных машин, зато отечественные производители освобождены от уплаты и предоставляют гарантии безопасной утилизации транспортного средства в будущем.

29-30 июля в ходе консультаций между Европейским Союзом и Россией Украина заявила о нарушении Россией принципов ВТО из-за утилизационного сбора и назвала его дискриминационным.

Ранее Япония, Китай, США, Турция и Украина направили в ВТО жалобы на введение Россией утилизационного сбора на автомобили.