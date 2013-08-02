Независимые директора повысят эффективность госкомпаний – эксперт

Приглашение к управлению компаниями независимых директоров – это практика, хорошо зарекомендовавшая себя в мире.

Об этом в интервью телеканалу БТБ сказал Мюррей Стил, профессор менеджмента в университете британского города Кренфилд.

Стил отметил, что независимый директор всегда будет делать то, что лучше для компании, он становится контролем и балансирующим звеном для исполнительных директоров предприятий.

«Портрет идеального независимого директора: это человек, который уверен, что компания соответствующим образом управляется, но сам такой независимый директор не управляет ею лично. Такой руководитель не имеет личного интереса в финансовых выгодах, которые он может получить от компании. Если у вас эффективное руководство, у вас эффективная компания», – рассказал Мюррей Стил.

Напомним, ранее правительство утвердило подготовленный Министерством экономического развития и торговли законопроект о возможности привлечения независимых директоров к управлению предприятиями, которые частично или полностью принадлежат государству.