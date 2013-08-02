Кабмин принял обновленную Энергостратегию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Да, приняли», - сказал министр. При этом он не привел деталей документа, сославшись на то, что cтратегия должна быть прежде подписана главой правительства.

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров Украины выделил Министерству энергетики и угольной промышленности 301,9 млн грн на выполнение мероприятий Энергетической стратегии Украины до 2030 года, запланированных на 2013 год. Кроме того, Кабинет министров Украины направил Министерству экономического развития и торговли 324,8 млн грн для финансирования мероприятий Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы.