«Энергоатом» ожидает возврата ядерных отходов из России не ранее 2016 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила исполнительный директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержке НАЭК «Энергоатом» Наталия Шумкова.

«Мы ожидаем, что возврат будет начат не ранее 2016 года, при готовности в Украине соответствующей инфраструктуры», - сказала Шумкова.

Также она отметила, что вопрос возврата с территории РФ переработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР-1000 находится в стадии переговоров.

«По тысячникам переработка в России еще не начата и завод по переработке еще не построен. У них просто физически нет таких мощностей. Ожидается за пределами 2020 года. Однако никаких официальных уведомлений пока не было. Переговоры о согласовании графиков возврата уже ведутся», - отметила Шумкова.

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Справка УНИАН. В настоящее время отработанное ядерное топливо с украинских АЭС (за исключением Запорожской АЭС, где контейнерный «сухой» тип склада эксплуатируется с 2001 года) отправляется для временного хранения и дальнейшей переработки в Россию.

Стоимость услуг российских специальных предприятий по хранению и обработке отработанного ядерного топлива постоянно растет. За период с 2001 по 2011 год она выросла почти в 3,4 раза.

Кроме того, начиная с 2013 года, Украина должна будет забрать из России для хранения и дальнейшего распоряжения ядовитые радиоактивные отходы, полученные в результате переработки отработанного топлива украинских АЭС.