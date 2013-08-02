В Одессе открылась международная книжная выставка

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие выставки состоялось в центре города – на улице Дерибасовской.

В книжном форуме принимают участие более 100 издательств, книготорговых организаций и писателей из Украины, России, Беларуси, Армении, Грузии.

Как сообщили его организаторы, выставка-ярмарка продлится по 4 августа. В ее рамках пройдут специальные события: круглый стол «Актуальные проблемы украинского книгоиздания»; благотворительная акция «Книга для детского дома»; ежевечерний показ фильмов российского режиссера документального кино Владимира Непевного. Кроме того, - театр на Зеленой волне: «Переписка Аксеновой и Ахмадулиной» от «Агентства регионального развития» и литературно-художественного журнала «Октябрь».

Состоится презентация книг и творческие встречи с такими авторами, как Олег Вергелис, Александр Косенко, Ольга Гуркина, Мальвина Швидлер, Олесь Ульяненко, Геннадий Балашова.

Посетители смогут ознакомиться со специальными экспозиция выставки — «Русская учебная книга XVII-XVIII вв. Как учились грамоте царские дети» от Представительства Россотрудничества в Украине; экспозиция, посвященная 135-летию польского детского писателя Януша Корчака от Генерального Консульства Республики Польша; экспозиция от детского журнала «Веселые картинки».

Впервые в рамках выставки пройдет Одесский Корнейчуковский фестиваль детской литературы, в рамках которого состоятся премьеры книг, мастер-классы от издательств, театральные представления под открытым небом.

Также в рамках выставки планируется проведение автограф-сессии с известным писателем-сатириком Михаилом Жванецким.