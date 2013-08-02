Россиянин пытался дать пограничнику 100 грн взятки

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, правонарушителя выявили пограничники отдела «Дмитриевка» Донецкого отряда.

Мужчина возвращался домой пешком через пункт пропуска. При проверке документов выяснилось, что россиянин, который является жителем Дагестана, превысил срок пребывания на территории Украины на 237 суток. При составлении админпротокола данный гражданин пытался засунуть 100 гривень за систему отопления. На вопрос пограничников, что это за деньги, мужчина сообщил, что хотел бы отблагодарить должностные лица.

О данном правонарушении проинформированы сотрудники МВД и прокуратуры.