В 23 отделениях Укргосреестра установлены веб-камеры

Об этом проинформировал председатель Государственной регистрационной службы Украины Дмитрий Ворона, сообщили УНИАН в пресс-служба ведомства.

Изображение с веб-камер транслируется на официальном сайте Укргосреестра в разделе «Веб-камеры органов государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей».

«Каждого дня при помощи веб-камер, которые установлены в отделениях государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, я проверяю, какова ситуация с регистрацией бизнеса в регионах. На сегодняшний день веб-камеры уже установлены в 23 регионах - именно в тех отделениях, куда приходит наибольшее количество людей. Таким образом, каждый человек, воспользовавшись сайтом Укргосреестра, может самостоятельно проверить ситуацию в ближайшей регистрационной службе. Очередей практически нет. Пиковые моменты бывают утром, а во второй половине дня загруженность регистраторов меньше, поэтому подать документы на регистрацию можно быстрее», - отметил Ворона.