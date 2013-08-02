На частных шахтах усилен госнадзор

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе теруправления, инспекторы будут осуществлять постоянный мониторинг состояния промышленной безопасности и охраны труда на частных шахтах.

Во время проведения проверок особое внимание будет уделяться соблюдению требований пылегазового режима на шахтах.

В частности, будут осуществлены проверки по вопросам: выполнения мероприятий по предупреждению выбросов, состояния и качества прогнозирования выбросоопасности угольных пластов, ведение соответствующей документации, наличия и технического состояния приборов для ведения таких работ, профессиональной подготовки персонала, ведение взрывных работ, функционирования на шахтах ведомственного контроля и т.д.

В случае выявления нарушений, которые несут угрозу жизни работников, будут приниматься меры реагирования в соответствии с действующим законодательством, заключено в сообщении.