НБУ просят отменить копирование паспортов при обмене валют

Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (Госпредпринимательство) обратилась к Национальному банку Украины с просьбой отменить копирование паспортов при осуществлении операций по обмену валют.

Как сообщает сайт ведомства, в последнее время получили распространение случаи торговли копиями страниц паспортов граждан Украины, которые используются для совершения мошеннических правонарушений, обычно, для оформления кредитов или же регистрации фирм.

В Госпредпринимательстве напоминают, что в соответствии с Инструкцией о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной постановлением Правления НБУ от 12 декабря 2002 года № 502, при осуществлении валютно-обменных операций, независимо от суммы операции, работники пунктов обмена валют с помощью копировальной техники делают копии первых и вторых страниц паспортов гражданина Украины.

При этом работники банков пользуются именно нормами указанной Инструкции, а не разъяснениями письма Национального банка от 4 февраля 2013 года № 29-113/1397-1298. Следует заметить, что в случае обмена валют на сумму, превышающую 50000 гривень, всегда делаются еще и ксерокопии учетных карточек граждан (идентификационных кодов).

“Трудно представить, с какой экономически оправданной целью все это внедрено, кроме запугивания граждан, что их персональные данные и копии документов будут использованы мошенниками”, - отмечают в Госпредпринимательстве.

Как сообщал УНИАН, в конце июля в Голосеевском районе Киева была задержана группа в составе четырех человек (двое парней и две девушки), которые мошенническим путем получали кредиты в банках по поддельным документам. У задержанных было найдено около 15 паспортов с переклеенными фотографиями.

26 июля «Вести» написали, что в столице появились торговцы копиями паспортов киевлян, которые мошенники используют для оформления кредитов, регистрации фирм и махинаций в Интернете.

Копии всех страниц одного паспорта продают за 2–4 доллара, ну а если покупатель готов приобрести большую партию, отдадут и по полтора доллара.

Банкиры и юристы называют пункты обмена валют главными поставщиками копий документов. В банках также сетуют и на копировочные центры. «Там вероятна утечка, и контроля никакого», - сказал нам топ-менеджер одного из крупных банков.