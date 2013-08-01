В Украине обнаружили бракованных игрушек на 500 тыс. грн

17:05, 01 августа 2013
Общество
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Только за первое полугодие нынешнего года в ходе проверок в Украине было выявлено бракованных игрушек более чем на 0,5 млн грн.

Минэкономразвития намерено ужесточить контроль за качеством детских игрушек

Новый Технический регламент безопасности игрушек, прежде всего, делает более жестким контроль за использованием в этой продукции ароматизаторов и аллергенов.

Об этом заявил заместитель директора департамента технического регулирования Минэкономразвития Николай Гарагуля, сообщает РБК-Украина.

«Наиболее технологически важно убрать добавки, вызывающие аллергию у детей, и ароматизаторы. Эта норма полностью заимствована из европейских директив», – сказал Николай Гарагуля.

Он уточнил, что требования по этим веществам существуют и сейчас, однако в новой редакции техрегламента их наличие в игрушках сводится к минимуму. Кроме того, в документе максимально конкретизированы другие требования к игрушкам, в частности, физические, химические, пожарные и гигиенические.

По словам Николая Гарагули, в Украине достаточное количество лабораторий и есть все необходимое оборудование для того, чтобы контролировать качество игрушек по новым требованиям.

«В Украине достаточно мощностей и очень серьезных лабораторий, качество исследований которых и их компетентность признаются не только украинскими производителями, но и европейскими», – отметил заместитель директора департамента.

Он также напомнил, что усиление ответственности производителя, который запускает продукцию в обращение, и поставщиков – чрезвычайно актуальный для Украины вопрос: только за первое полугодие нынешнего года в ходе проверок было выявлено бракованных игрушек более чем на 0,5 млн грн.

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