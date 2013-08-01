Кабмин одобрил создание системы господдержки экспорта

Выступая на заседании правительства, министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов сообщил, что основной целью концепции является создание в Украине действенной интегрированной системы государственной поддержки экспорта, что будет способствовать успешной интеграции отечественной экономики в мировое экономическое пространство, сообщает РБК-Украина.

«Реализация концепции позволит решить важные вопросы в сфере экспортной деятельности за счет формирования комплекса мер государственного стимулирования экспортеров, выполнение которых создаст благоприятные экономические, правовые, организационные условия для расширения экспорта», – подчеркнул министр.

По его информации, концепцией, в частности, предусмотрена оптимизация товарной структуры экспорта в направлении наращивания доли продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, а также географическая диверсификация традиционного экспорта товаров украинского происхождения, основанная на анализе спроса на зарубежных рынках и выявлении наиболее перспективных из них.

Министр сообщил, что после одобрения концепции, Минэкономразвития совместно с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти будет разрабатывать план мероприятий по ее реализации.

При этом Игорь Прасолов отметил, что при формировании плана мероприятий значительное внимание будет уделено, в частности, финансовой поддержке отечественных производителей, внедрению современных механизмов такой поддержки с учетом лучшего мирового опыта.

Министр сообщил, что 23 июля он встречался с представителями итальянского экспортного кредитного агентства SACE, в ходе встречи обсуждался опыт работы институтов по поддержке экспорта и возможные пути сотрудничества с итальянской стороной.

Новый Технический регламент безопасности игрушек, прежде всего, делает более жестким контроль за использованием в этой продукции ароматизаторов и аллергенов. Об этом заявил заместитель директора департамента технического регулирования Минэкономразвития Николай Гарагуля.

«Наиболее технологически важно убрать добавки, вызывающие аллергию у детей, и ароматизаторы. Эта норма полностью заимствована из европейских директив», – сказал Николай Гарагуля.

Он уточнил, что требования по этим веществам существуют и сейчас, однако в новой редакции техрегламента их наличие в игрушках сводится к минимуму. Кроме того, в документе максимально конкретизированы другие требования к игрушкам, в частности, физические, химические, пожарные и гигиенические.

По словам Николая Гарагули, в Украине достаточное количество лабораторий и есть все необходимое оборудование для того, чтобы контролировать качество игрушек по новым требованиям.

«В Украине достаточно мощностей и очень серьезных лабораторий, качество исследований которых и их компетентность признаются не только украинскими производителями, но и европейскими», – отметил заместитель директора департамента.

Он также напомнил, что усиление ответственности производителя, который запускает продукцию в обращение, и поставщиков чрезвычайно актуальный для Украины вопрос – только за первое полугодие нынешнего года в ходе проверок было выявлено бракованных игрушек более чем на 0,5 млн грн.