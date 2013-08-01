Украина имеет высокие шансы договориться с МВФ в ноябре - эксперт

"Украина является полноценным членом МВФ, у нее есть своя квота. Данные Госстата свидетельствуют, что экономика демонстрирует на фоне мировых кризисных явлений не самые лучшие результаты. В таких условиях уставные задачи МВФ - поддерживать экономики своих стран. У фонда есть возможность доказать свое предназначение в нашем регионе. Поэтому шансы высокие. Стороны не смогут договориться только в одном случае - если МВФ продемонстрирует свою политическую заангажированность", - констатирует эксперт.

В то же время, по его словам, для Украины кредит МВФ не критичен. Шапран это аргументирует тем, что страна может и без него выступать полноценным заемщиком на рынке еврооблигаций.

"10-12 млрд долл., которые мы должны выплатить в этом году по внешним долгам, очень небольшая сумма на рынке евробондов. И страна может занимать их на этом рынке. Я вас уверяю, что если частные инвесторы покупают украинские еврооблигации, то это не менее позитивно для имиджа страны, чем кредит МВФ", - добавляет специалист.

Аналитик рейтингового агентства рассказывает, что правительство успешно отдает долги фонду. По его словам, даже без ссуд МВФ, которые могут пополнить золотовалютные резервы, Национальный банк успешно поддерживает курс национальной валюты.

"Курс удерживается, резервы пока они не ниже 20 млрд долл. - они не являются критическими. Все действия, которые проводил НБУ, показали то, что монетарная власть способна удерживать курс в определенных диапазонах", - считает он.

Напомним, что МВФ может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия фонда.