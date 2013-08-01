Эксперты предложили ликвидировать обменные пункты

Такое мнение высказал генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий.

"Последняя информация о том, что обменные пункты преднамеренно допустили утечку паспортных данных киевлян, вызвано тем, что эти киоски (иначе я их просто назвать не могу), по сути, никому не подконтрольны. А в первую очередь Национальному банку. Я нигде в мире не видел, чтобы на каждом углу стояли подобные пункты. Небольшое количество я видел только в туристических центрах", - отмечает он.

В то же время, по его словам, ныне существующая сеть банковских учреждений полностью удовлетворяет спрос украинцев на валютообменные операции.

"По всей Украине достаточная сеть банковских подразделений, которые могут проводить эти операции. Да еще с меньшей комиссией, чем в обменных пунктах. Я вообще считаю эти киоски пережитком прошлого. А с учетом их неподконтрольности обменные пункты можно ликвидировать", - утверждает Гладкий.

Финансист констатирует, что клиенты обменных пунктов гораздо больше рискуют потерять свои деньги, чем клиенты банков.

"Мне кажется, в банках проще, комфортнее, а главное - надежнее, проводить эти операции", - резюмировал он.

Напомним, что по сообщениям СМИ, в Киеве появились торговцы копиями паспортов киевлян.

Банкиры и юристы называют пункты обмена валют главными поставщиками копий документов.