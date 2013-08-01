На заводе «Генератор» выдали половину долга по зарплате

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной инспекции по вопросам труда Роман Зенов, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики.

«На момент проведения проверки рабочей группой аппарата Гоструда государственное предприятие «Завод «Генератор» задолжало 7,3 млн грн своим работникам. Во исполнение нашего предписания относительно устранения выявленных нарушений администрация предприятия выплатила работникам 3,84 млн грн Также составлен график погашения задолженности. Предусматривается, что задолженность по заработной плате будет полностью ликвидирована до 1 декабря», - сказал Зенов.

По его словам, во время проверки также установлены многочисленные нарушения трудового законодательства. В частности, с уволенными работниками не рассчитывались в день увольнения, что противоречит части 1 статьи 116 Кодекса законов о труде. Также нарушались сроки выплаты зарплаты и отпускных.