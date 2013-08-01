Суд обязал браконьеров заплатить пограничникам за погоню

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Теперь нарушителям придется оплатить 136 тыс. грн, уточнили в пограничном ведомстве.

Как сообщалось, кораблем морской охраны «Николаев» в исключительной (морской) экономической зоне Украины была задержана турецкая рыбопромышленная шхуна «Чанак Чалык». Задержали судно за 50 миль от мыса Тарханкут. На шхуне, которое имело порт приписки Стамбул, находилось 7 человек команды, все граждане Турции.

Также на борту пограничники обнаружили деревянную тару для хранения рыбы, 141 емкость из-под сеток и 1,5 тонны льда. Задержание происходило в сложных погодных условиях, поскольку шторм на море достигал 4-5 баллов. Также шхуна на запросы ни на русском, ни на английском или на турецком языке не отвечала. К тому же при подходе пограничного корабля выключила ходовые огни, снялась из дрейфа и начала двигаться в направлении Турции, а экипаж не отреагировал на сигнальные ракеты с требованиями остановки.

Во время осмотра капитан шхуны не смог предоставить судовые документы, поскольку они вообще отсутствовали. Пребывание же в И(М) ЭЗ Украины он пытался объяснить сложными штормовыми условиями и поломкой имеющихся технических средств для установления места расположения (GPS). Однако пограничники выяснили, что данная шхуна уже задерживалась пограничниками Румынии и проявляла неповиновение в ходе задержания.

Сама же шхуна в настоящее время конфискована в доход государства как орудие противоправной деятельности.