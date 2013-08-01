В Сумах переименовали улицу Кирова

Как передает корреспондент УНИАН, за изменение названия одной из центральных и наибольших улиц областного центра в среду, 31 июля, во время сессии проголосовали 49 депутатов.

В частности, решение поддержали фракции Партии регионов - 3 голоса, «ВО «Батькивщина» - 17, «Родной город» - 24, депутатская группа «Единство» - 2 голоса, внефракционные, - 3. Фракция КПУ и депутатская группа «Соборность» не голосовали. Как отметил городской голова Геннадий Минаев, жителям улицы ее переименовывание ничего не будет стоить.

По информации пресс-службы горсовета, предложение о рассмотрении вопроса об изменении названия ул. Кирова на ул. Герасима Кондратьева внесли Сумская областная организация Всеукраинской общественной организации «Молодой Народный Рух» и Сумская областная организация Украинского добровольного благотворительного общества «Мемориал им. Василия Стуса».

В целом за годы независимости Украины в Сумах уже изменены названия 24 улиц.

Справка УНИАН. Герасим Кондратьев – украинский политический и военный деятель. После поражения в Берестецкой битве в 1651 г. и карательных акций Речи Посполитой в Правобережной Украине стал инициатором переселения в 1652 г. сотни казацких семей в Слободскую Украину. Был основателем и осадчим г. Сумы, его первым городовым атаманом (1652-1658), позже – первым сумским полковником. Основал два монастыря под Сумами (Успения Пресвятой Богородици и св. Иоанна Предтечи), способствовал строительству Спасо-Преображенского собора в Сумах.