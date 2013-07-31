Медсестра продавала наркотики в больнице

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью столичной милиции, прямо в больнице женщина продавала сонат, димедрол и опий. Цена – 80 грн за 1 мл. Именно в момент реализации медсестру и задержали.

Правоохранители изъяли деньги, таблетки и шприц с жидкостью.

Впоследствии выяснилось, что таким способом женщина действовала не менее полугода. Наркотик покупала сама в Киевской области, сама готовила и сама продавала. "Кроме того, у нее сын-наркоман с восьмилетним стажем", - добавили в милиции.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 321 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Женщину могут приговорить к десяти годам заключения.