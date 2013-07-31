Эксперты: Рынок недвижимости готов работать по новым стандартам

Этим постановлением устанавливается новая усовершенствованная модель оценки недвижимости, она прекратит злоупотребления на рынке и даст возможность получить дополнительные средства на социальные программы. Согласно постановлению оценивать стоимость недвижимости смогут только специалисты со специальным свидетельством. В рамках выполнения Постановления Кабинета Министров, Фондом государственного имущества утвержден план мероприятий по нормативному урегулированию вопроса проведения оценки для целей налогообложения.

Согласно ему, был принят ряд приказов Фонда Государственного Имущества Украины по обеспечению деятельности в сфере оценки деятельности для целей налогообложения. По состоянию на 31 июля Фондом государственного имущества Украины заключены соглашения с 8 учебными заведениями Украины о сотрудничестве по профессиональной подготовке оценщиков. В этих учебных заведениях уже прошли базовый курс обучения и успешно сдавшие квалификационный экзамен - 469 особ, а также сдали экзамен на руководителя субъекта оценочной деятельности - 285 руководителей. Возросло количество до 500 человек желающих пройти базовый курс обучения.

Внесены в Государственный реестр оценщиков и субъектов оценочной деятельности - 161 оценщиков и 95 субъектов оценочной деятельности, которые имеют право осуществлять оценку для целей налогообложения. Уже до 1 сентября в Государственный реестр оценщиков и субъектов оценочной деятельности будет включено около 350 - 400 субъектов оценочной деятельности, полностью обеспечит потребности рынка оценочных услуг и их качество. С целью контроля за деятельностью отчетов об оценке имущества введен Единый реестр. Уже работают лица, которые хотят проверить подлинность отчетов и могут это сделать на сайте Фонда государственного имущества. А нотариусы обеспечены отдельными логинами и паролями. Поиск определенного отчета осуществляться за его номером.

Цены на услуги компаний которые внесены в реестр, уже проанализированы и они ниже тех, которые были до сих пор. В частности, пользователи форума Клуба оценщиков "Окно", отмечают, что стоимость услуг «новых» специалистов, по их данным, не превышает 600 грн.

На сайте Фонда Государственного имущества Украины представлены перечень субъектов хозяйствования, которые по состоянию на 30.07.2013 получили в Фонде государственного имущества Украины сертификат субъекта оценочной деятельности по направлению 3 "Оценка для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, взимаются в соответствии с законодательством

"Перечень квалификационных документов оценщиков, зарегистрированных Фондом государственного имущества Украины по состоянию на 31.07.2013.