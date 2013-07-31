В Ужгороде горела многоэтажка (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила сегодня в 11.20.

Центром пожара стала трехкомнатная квартира городской многоэтажки. Пожар заметила девочка, жительница этого дома. Спускаясь по лестнице, она увидела, что из двери квартиры на 4-ом этаже идет дым. Ребенок сразу сообщил об этом взрослым, которые позвонили по телефону «101».

На момент прибытия пожарников в квартире никого не было. Спасатели эвакуировали 12 жителей соседних квартир.

По предварительной версии, к пожару привела неисправность электрораспределительного щитка, расположенного в коридоре жилища. Огнем были повреждены входная дверь и вещи домашнего потребления, стены в комнатах закопчены сажей.