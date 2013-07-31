Урожай крымских фруктов вырос на 60%

Ведь в регионе в этом году на 60% вырос урожай фруктов, по сравнению с прошлым годом. Торговать на таких рынках будут местные сельхозпроизводители.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, передает РБК-Украина.

«Украинцы уже поняли выгоду закупки продовольствия на оптовых рынках сельхозпродукции. Особенно сейчас, в период созревания овощей и фруктов. Так, цены на молодые овощи борщового набора на ОРСП ниже на четверть по сравнению с супермаркетами. Если же брать Крым, где уже массово созревают персики, сливы, яблоки, груши, виноград, ОРСП нет. Поэтому в регионе начнут строить рынки сельхозпродукции», – отметил Николай Присяжнюк.

По словам министра, в настоящее время в Автономной Республике действуют 24 плодоовощных рынков. Однако предложение свежих фруктов превышает возможности таких торговых площадей. Поэтому глава ведомства отметил, что необходимо расширить сеть оптово-розничных сельскохозяйственных рынков в Крыму.

«Это поможет снизить цену на фрукты, урожай которых в Крыму вырос на 60% по сравнению с прошлым годом. В целом на данный момент в регионе уже собрали более 4,5 тыс. т плодов и ягод», – добавил Николай Присяжнюк.

Кроме того, министр напомнил – чтобы сохранить такой высокий урожай, в стране строятся современные хранилища. В частности, в ближайшие два года в Украине появятся 16 хранилищ емкостью 140 тысяч тонн для хранения овощей, фруктов и ягод.