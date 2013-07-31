Производство зерна в Украине может удвоиться

Для этого сельхозпроизводители должны использовать больше минудобрений, средств защиты растений и восстановить системы орошения.

В этом убеждены владельцы и руководители двух крупных отечественных агрохолдингов – Ukrlandfarming и KSG Agro. В правительстве же заявляют о более реалистичных прогнозах – 60-80 млн тонн.

Благодаря целенаправленной поддержке аграрного бизнеса и развитию сети зерновой логистики, отечественные предприятия могут существенно увеличить производство зерновых. По оценкам представителей агрохолдингов, аграриям удастся увеличить вал зерна до 120 миллионов тонн уже в ближайшие годы.

Способствовать этому будут и иностранные инвестиции в аграрный сектор, размер которых увеличивается ежегодно. По прогнозам владельца агрохолдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка, вложив в отечественный АПК 20-25 млрд долл. инвестиций, можно нарастить урожай до 100-120 млн тонн, сообщает газета «Коммерсант-Украина».

Как отмечает в своем комментарии этому же изданию генеральный директор агрохолдинга KSG Agro Сергей Мазин, увеличить урожай также поможет восстановление оросительных систем, в частности на юге.

В правительстве заявляют о более реальных прогнозах на урожай. Так, первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов ранее сообщал, что уже через несколько лет в Украине будут собирать до 60 млн тонн зерна. По мнению экспертов аграрного бизнеса, эти данные являются более реалистичными. По словам главы профильного министерства Николая Присяжнюка, отечественная аграрная наука уже работает над увеличением урожайности зерновых до 80 млн тонн.