В Украине не собираются проверять Roshen - потребители не жаловались
Госпотребинспекция пока не планирует проводить внеплановые проверки продукции Roshen.
Государственная инспекция Украины по защите прав потребителей не планирует проводить внеплановые проверки кондитерской продукции ТМ Roshen, так как официальных уведомлений о неудовлетворительном качестве продукции этого производителя ни со стороны Роспотребнадзора, ни со стороны потребителей она не получала.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инспекции.
«К нам пока не поступали заявления ни от Роспотребнадзора, ни от потребителей о неудовлетворительном качестве Roshen», - сказали в пресс-службе.
При этом в инспекции отметили, что в случае получения таких заявлений, Госпотребинспекция может приступить к проверке качества кондизделий, выпускаемых Roshen.
По теме: Эксперты предупреждают, что ситуация с Roshen - это только цветочки
Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.
30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.
31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию РФ продукции с четырех фабрик Roshen.
При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.
По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.