Экспорт украинских товаров вновь превысил импорт
В мае текущего года объемы экспорта украинских товаров вновь превысили импорт, позволив сократить отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам пяти месяцев.
Об этом сообщил директор департамента внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Юрий Петровский в комментарии телеканалу БТБ, передает РБК-Украина.
«В отличие от предыдущих лет и, хочу отметить, что это второй раз в этом году после января, в мае во внешней торговле товарами мы наблюдаем формирование положительного сальдо, которое составило 179,7 млн долл.», – отметил он.
Юрий Петровский сообщил, что положительные результаты внешней торговли товарами в мае позволили улучшить соответствующий показатель пяти месяцев. Так, по итогам января-мая текущего года отрицательное сальдо внешней торговли сократилось в 2,3 раза – 2,4 млрд долл. против 5,7 млрд долл. за январь-май 2012 года.
«Формирование положительного сальдо торговли по итогам определенного периода позволяет пополнить золотовалютные резервы, что соответственно создает условия для устойчивого экономического развития страны», – отметил эксперт Минэкономразвития.
По словам Юрия Петровского, основной причиной формирования положительного сальдо внешней торговли товарами по итогам мая стало превышение темпов падения импорта товаров над экспортом.
Так, при падении экспорта в мае 2013 г. на 16,3%, темпы падения импорта составили 33,5%. По итогам января-мая текущего года экспорт товаров сократился на 3,6% и составил 27,2 млрд долл., а импорт – соответственно сократился на 12,7% и составил 29,6 млрд долл., – сообщил эксперт министерства. – В результате того, что темпы падения импорта превысили темпы падения экспорта на 9,1 процентных пунктов, сальдо торговли товарами, хотя и сложилось отрицательным в сумме 2,4 млрд долл., однако оно лучше соответствующего периода прошлого года на 3,3 млрд долл., или в 2,3 раза».
По его информации, улучшение отрицательного сальдо внешней торговли товарами в январе-мае текущего года главным образом обусловлено положительными изменениями в сальдо торговли минеральными продуктами на 3,6 млрд долл. и продукцией машиностроения – на 1,2 млрд долл. Незначительное улучшение сальдо также произошло в торговле промышленными товарами (на 187,5 млн долл.), продукцией химической промышленности (на 51,3 млн долл.), а также древесиной и изделиями из нее (на 3,2 млн долл.).
При этом Юрий Петровский подчеркнул, что некоторое сокращение экспорта товаров обусловлено объективными причинами и прежде всего – ухудшением ценовой конъюнктуры на внешних рынках, и достаточно узким спросом у основных торговых партнеров Украины. Вследствие значительной экспортоориентированности украинской экономики, сокращение внешнего спроса автоматически сказывается на показателях развития промышленности.