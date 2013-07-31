Экспорт украинских товаров вновь превысил импорт

Об этом сообщил директор департамента внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Юрий Петровский в комментарии телеканалу БТБ, передает РБК-Украина.

«В отличие от предыдущих лет и, хочу отметить, что это второй раз в этом году после января, в мае во внешней торговле товарами мы наблюдаем формирование положительного сальдо, которое составило 179,7 млн долл.», – отметил он.

Юрий Петровский сообщил, что положительные результаты внешней торговли товарами в мае позволили улучшить соответствующий показатель пяти месяцев. Так, по итогам января-мая текущего года отрицательное сальдо внешней торговли сократилось в 2,3 раза – 2,4 млрд долл. против 5,7 млрд долл. за январь-май 2012 года.

«Формирование положительного сальдо торговли по итогам определенного периода позволяет пополнить золотовалютные резервы, что соответственно создает условия для устойчивого экономического развития страны», – отметил эксперт Минэкономразвития.

По словам Юрия Петровского, основной причиной формирования положительного сальдо внешней торговли товарами по итогам мая стало превышение темпов падения импорта товаров над экспортом.

Так, при падении экспорта в мае 2013 г. на 16,3%, темпы падения импорта составили 33,5%. По итогам января-мая текущего года экспорт товаров сократился на 3,6% и составил 27,2 млрд долл., а импорт – соответственно сократился на 12,7% и составил 29,6 млрд долл., – сообщил эксперт министерства. – В результате того, что темпы падения импорта превысили темпы падения экспорта на 9,1 процентных пунктов, сальдо торговли товарами, хотя и сложилось отрицательным в сумме 2,4 млрд долл., однако оно лучше соответствующего периода прошлого года на 3,3 млрд долл., или в 2,3 раза».

По его информации, улучшение отрицательного сальдо внешней торговли товарами в январе-мае текущего года главным образом обусловлено положительными изменениями в сальдо торговли минеральными продуктами на 3,6 млрд долл. и продукцией машиностроения – на 1,2 млрд долл. Незначительное улучшение сальдо также произошло в торговле промышленными товарами (на 187,5 млн долл.), продукцией химической промышленности (на 51,3 млн долл.), а также древесиной и изделиями из нее (на 3,2 млн долл.).

При этом Юрий Петровский подчеркнул, что некоторое сокращение экспорта товаров обусловлено объективными причинами и прежде всего – ухудшением ценовой конъюнктуры на внешних рынках, и достаточно узким спросом у основных торговых партнеров Украины. Вследствие значительной экспортоориентированности украинской экономики, сокращение внешнего спроса автоматически сказывается на показателях развития промышленности.