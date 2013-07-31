VIP-мошенница из Украины в Африке будет убирать полицейский участок

Как передает ИТАР-ТАСС, суд Кейптауна признал бывшего главу представительства одесского "Имэксбанк" при Резервном банке ЮАР Катерыну Карповску виновной в выманивании обманным путем у нескольких человек в общей сложности 4 млн рандов (около 400 тыс. долл.).

Вердиктом 39-летняя женщина приговорена к 8 годам тюремного заключения с отсрочкой на пять лет. Она также обязана вернуть средства, в противном случае срок может быть увеличен, как минимум, до 15 лет. Кроме того, украинка, проживающая последние годы в Кейптауне, приговорена к трем годам домашнего ареста и к общественным работам по уборке районного полицейского участка "Тейбл Вью".

Пока наиболее жесткий вариант приговора не применен, поскольку Карповская проживает в ЮАР с детьми и ее заключение оставило бы детей без попечения.

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Как выяснилось в ходе следствия, представительство "Имэксбанк" в ЮАР было закрыто в 2008 году, однако Карповска не уведомила Резервный банк страны об этом и продолжала мошеннически выдавать себя за главу представительства. Основываясь на этом, она сумела организовать среди знакомых сбор средств, якобы для уплаты выкупа за похищенных преступниками своих детей. Как впоследствии выяснилось, детей никто не похищал, она просто решила обогатиться, используя доверчивость и сострадание людей.