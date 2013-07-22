Милиция ищет двух мошенниц, которые «сняли порчу» за полмиллиона

В Хмельницком правоохранители разыскивают двух мошенниц, которые получили полмиллиона за "снятие порчи".

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в области, в конце прошлой недели в милицию с заявлением обратилась 26-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенничества.

Потерпевшая в одном из спальных микрорайонов областного центра встретила двух женщин, которые рассказали ей, что семью девушки вскоре ожидают несчастья и беды. Они также заверили, что их можно предупредить за определенную сумму денег.

“Выполняя все инструкции мошенниц, девушка вынесла из дома все сбережения и отдала их в руки незнакомкам. Последние провели над банкнотами таинственный ритуал, после чего деньги исчезли вместе с “целительницами”. Потерпевшая опомнилась только спустя некоторое время и сразу обратилась в милицию”, - отмечается в сообщении милиции.

Сейчас по факту мошенничества открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах) - карается лишениям свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.