Кабмин разрешил независимым директорам управлять госпредприятиями

Кабмин одобрил подготовленный Министерством экономического развития и торговли Украины проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной собственности», которым, в частности, предусматривается возможность включения независимых директоров в состав органов управления предприятий, в уставных капиталах которых есть государственная доля.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, передает РБК-Украина.

«Существующая сегодня система управления предприятиями с государственной долей через уполномоченных представителей государства не обеспечивает должного экономического эффекта. Представители государства в органах управления хозяйственных обществ являются государственными служащими, которые часто не имеют достаточного опыта в сфере корпоративного управления, материально не заинтересованы в повышении эффективности деятельности предприятий, при этом выполнение обязанностей на основном месте работы не позволяет уделять должного внимания вопросам деятельности компаний», – считает министр.

Он отметил, что институт независимых директоров широко используется в международной практике корпоративного управления, в том числе – украинскими частными компаниями, что говорит о целесообразности их привлечения к управлению предприятиями с государственной долей.

По информации министра, повысить эффективность управления корпоративными правами государства путем введения института независимых директоров планируется благодаря привлечению к управлению предприятия с госдолей профессиональных менеджеров.

Игорь Прасолов подчеркнул, что независимые директора, имея возможность влиять на принятие решений органами управления компании, могут сыграть решающую роль в решении вопросов, где интересы компании, ее правления и владельцев могут расходиться. Это может касаться вопросов крупных приобретений или проведения аудита в компании. Также важна роль независимого директора при разработке мероприятий по защите от поглощения и т.д.

Оплата деятельности независимого директора будет осуществляться в соответствии с заключенным договором, условия которого определяются общим собранием хозяйственного общества. При этом оценку эффективности деятельности независимых директоров в органах управления предприятий государственного сектора планируется проводить ежегодно специально созданными комиссиями.

По мнению министра, привлечение к работе органов управления хозяйственных обществ не только представителей государства, но и независимых директоров, позволит обеспечить необходимое равновесие интересов компании и государства как собственника корпоративных прав.