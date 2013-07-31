Роспотребнадзор проверит фабрики Roshen

В связи с запретом ввоза продукции компании Roshen, Украина оперативно реагирует на ситуацию, и немедленно приступает к консультациям с российской стороной.

«Украина будет действовать достаточно оперативно в этом вопросе. Как только стала известна информация, что господином Онищенко сделано заявление, сразу же была создана рабочая группа, и я ее возглавил, в эту группу также входит Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Мы были готовы, и у нас есть план действий», – сказал Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

Как отметил министр, главная цель рабочей группы – оперативное решение проблемы, объективная оценка фактов, отстаивание национальных интересов, возобновление экспорта продукции украинского производителя.

«Ситуация, которая возникла, затрагивает интересы более 8 тысяч работников наших предприятий, может отразиться на сальдо торгового баланса, угрожает уменьшением налоговых отчислений на всех уровнях. Мы будем настаивать на объективности и отстаивать национальные интересы», – подчеркнул Игорь Прасолов.

Также министр сказал, что Украина будет вести взвешенную политику для того, чтобы не допустить обострения торговых отношений между двумя странами.

«Алгоритм действий такой: будут проведены консультации с российской стороной, мы запросим и изучим официальные результаты экспертизы, и будем вести переговоры об инспектировании наших предприятий специалистами Роспотребнадзора. По результатам инспекции будет решаться вопрос о возобновлении экспорта украинской продукции на рынок РФ. Наши специалисты готовы выехать на переговоры в Москву в любое время, как только мы договоримся с российской стороной», – объяснил Игорь Прасолов.

Инспекция Роспотребнадзора фабрик Roshen будет проходить на предприятиях Киева, Винницы, Кременчуга и Мариуполя.