Минэкономики намерено упростить разрешительную систему

Правительство последовательно осуществляет мероприятия, направленные на улучшение бизнес-климата в Украине,дерегуляцию предпринимательской деятельности и поддержку малого и среднего бизнеса, что предусмотрено программой экономических реформ на 2010-2014 гг. "Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство". Сейчас продолжается работа по подготовке нескольких проектов нормативных документов, направленных на совершенствование разрешительной системы, лицензирования и государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности. Об этом заявил директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Игорь Шевердин.

Для совершенствования разрешительной системы уже упрощены процедуры получения разрешений. В частности, утвержден перечень документов разрешительного характера, содержащих 144 позиции, поэтому запрещено требовать от предпринимателей получать документы, если это не предусмотрено законом. Также при получении документов разрешительного характера перешли от принципа "единого офиса" к принципу "единого окна". Вместе с тем усилена ответственность должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления за нарушение законодательства в сфере разрешительной системы. Расширена сеть разрешительных центров. Существенно упрощены разрешительные процедуры в строительстве: с 93-х до 23-х уменьшено количество разрешительных документов и согласительных процедур,сокращено в 6 раз время их прохождения, и другое.

Для снижения регуляторного давления на законодательном уровне закреплен пересмотр действующих регуляторных актов, а также обязательное планирование деятельности по подготовке проектов регуляторных актов, их публичное обсуждение и проведение анализа результативности для того, чтобы не допустить принятия неэффективных регуляторных актов.

"В целом за первое полугодие нынешнего года было просмотрено 197 регуляторных актов, из них признано эффективными - 176, это составляет 89% от общего количества просмотренных документов, а 21 регуляторный акт (11%) - требует отмены. Можно отметить, что в результате реализации мероприятий по приведению регуляторных актов в полное соответствие с законами Украины, большинство из них соответствует принципам государственной регуляторной политики", - отметил Игорь Шевердин.

Упрощаются механизмы лицензирования хозяйственной деятельности. Сокращенно более чем на 40%количество видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться по декларативному принципу (к 52 из 95) Сокращено количество документов, которые подаются для получения лицензий. Отменено лицензирование 22 видов, а это 32%,хозяйственной деятельности, осуществление которых не связано с угрозой безопасности. Сейчас продолжается работа по сокращению видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.