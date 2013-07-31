Урожайность озимой пшеницы превышает 33 центнера - министр

И сегодня аграрии собирают в среднем более 33 центнеров этой культуры с гектара. Увеличение достигается, в том числе, благодаря использованию высокопроизводительных отечественных сортов. При этом, растут объемы экспорта элитных семян пшеницы украинской селекции. Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Винницкую область сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Многие семенные заводы, которые работают в Украине, уже экспортируют нашу элитную пшеницу на европейский рынок. Кроме того, Украина является постоянным полноправным участником соответствующих ассоциаций мирового уровня. Поэтому задача для отечественной селекционной науки- эти позиции удержать и усилить", - подчеркнул министр.

Николай Присяжнюк отметил, что использование аграриями таких высокопродуктивных сортов пшеницы помогает повысить урожайность. Так, на сегодняшний день средняя урожайность пшеницы в Украине составляет 33,6 центнера гектара. А это на 18% больше, чем в прошлом году.

Что касается урожайности зерновых в целом, то Николай Присяжнюк добавил, что на сегодняшний день более 40 центнеров зерновых с гектара собирают в Черкасской, Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях.