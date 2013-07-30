Милиция закрыла уголовное производство по ДТП с участием Меладзе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Киевской области.

"Уголовное производство, открытое относительно расследования ДТП с участием Константина Меладзе, в соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 284 УПК Украины 22 июля 2013 было закрыто и направлено в прокуратуру Киевской области для проверки законности принятого решения", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, дорожно-транспортное происшествие с участием Меладзе произошло 27 декабря 2012 года на 32-ом километре трассы Киев - Обухов.

Двигаясь в направлении Киева, водитель «Лексуса» недалеко от остановки «Пятихатки» совершил наезд на пешехода. 30-летняя женщина погибла на месте.

Досудебное расследование проводило Следственное управление Главного управления МВД Украины в Киевской области.