Украина заявила о нарушении Россией принципов ВТО

Украина в ходе консультации между Европейским Союзом и Россией, которые прошли 29-30 июля в Еврокомиссии в Брюсселе, заявила о нарушении РФ базового принципа ВТО - обеспечение недискриминационного характера торговли, а также положений соглашений о свободной торговле - при введении утилизационного сбора на автомобили.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

По теме: Украина присоединилась к торговому спору ЕС и России

«В ходе консультаций Украина представила свое видение ситуации, подчеркивая нарушение Россией базового принципа ВТО - обеспечение недискриминационного характера торговли, а также несоблюдение положений соответствующих соглашений о свободной торговле, настаивая на отмене мер», говорится в сообщении.