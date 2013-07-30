В Минагрополитики решили увеличить количество зернохранилищ

Инвесторам выгодно вкладывать деньги в развитие отечественной зерновой логистики. Причина – в увеличении урожая зерновых. Поэтому правительство намерено пытаться и далее привлекать как можно больше инвесторов, чтобы развивать инфраструктуру зернового рынка.

Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Винницкую область сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, передает РБК-Украина.

«Наращивание вала производства следует рассматривать параллельно с возможностями логистики, хранением и переработкой. И поэтому правительство продолжает поддерживать этот сектор. Стоит отметить и то, что благодаря последовательным действиям правительства постепенно растет интерес инвесторов», – отметил Николай Присяжнюк.

По словам министра, в Украине действует ряд современных высокотехнологичных комплексов для хранения зерна. В общем, более 650 сертифицированных зернохранилищ вместимостью около 30 миллионов тонн могут предоставлять качественные услуги и имеют надлежащее техническое оснащение.

«Это достаточно большие мощности. Однако мы планируем наращивать вал зерна. Соответственно, нужно будет увеличивать емкости для хранения. Поэтому перспектива развития элеваторной системы в Украине достаточно велика», – добавил Николай Присяжнюк.