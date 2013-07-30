В Украине растет производство молока

В Украине продолжает расти производство молока. Так, по предварительным прогнозам, до конца года оно вырастет на 2,4%. Это позволит увеличить экспорт на 5% и снизить импорт на рекордные 22%. Поэтому, чтобы подобная положительная тенденция продолжалась, правительство и в дальнейшем будет оказывать помощь производителям молока.

Об этом сегодня сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, передает РБК-Украина.

«В Украине с начала текущего года сохраняется начавшаяся в 2012 году тенденция к росту производства молока. Так, за полгода оно составило 5,5 миллиона тонн, что на 1% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В частности, больше всего выросло производство кисломолочных продуктов – на 11,4%, и сыров – на 6,8%. Минагрополитики прогнозирует, что подобная динамика сохранится и до конца года», – отметил Николай Присяжнюк.

Так, до конца текущего года производство молока всеми категориями хозяйств вырастет на 2,4% и составит 11,6 миллиона тонн. Это позволит увеличить экспорт и сократить поставки импортного молока.

«Ожидается, что по итогам года за границу будет экспортировано до 1 миллиона тонн молока, что на 5% больше, чем в 2012 г. Также существенно снизится импорт – на 22%, до 0,3 млн т. Такие прогнозы дают нам уверенность в том, что государственные программы поддержки отрасли необходимо продолжать», – сообщил глава ведомства.

Также Николай Присяжнюк отметил, что вместе с увеличением производства вырастет и внутреннее потребление. Так, среднегодовое потребление молока и молокопродуктов населением ожидается на уровне 217 кг на человека, что на 2,6 кг больше, чем в 2012 г.