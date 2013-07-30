Завтра в Украине - жара и грозы

Завтра, 31 июля, в западных, Винницкой, Житомирской, Одесской областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с, в отдельных пунктах 25-28 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на юге до 22°; днем 27-32°, в западной части 21-26°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 13-18°, днем 27-32°; в Киеве ночью 15-17°, днем – около 30°.

Сегодня, 30 июля, температура воды составляла в Черном и Азовском морях 20-25°, в районе Феодосии 17°, Одессы 14°, в Днепре возле Киева - 22°.