Возобновилось обучение украинских певцов в Милане

Это подчеркнул министр культуры Украины Леонид Новохатько во время встречи с послом Италии Фабрицио Романо, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

На днях в Милане (Италия) в Театре «Ла Скала» состоялась финальная часть отбора в Высшую академию для оперных певцов, который является структурным подразделением Академии Театра «Ла Скала».

К финальной части отбора, которая состояла из трех туров, были допущены 44 кандидата из Италии и всего мира, среди которых и три выпускника Национальной музыкальной академии Украины им. П.И.Чайковского.

Полный курс обучения в Высшей академии для оперных певцов театра La Scala продлится 2 года. По результатам отбора, Петр Остапенко (баритон) зачислен в Академию Театра La Scala, ему предоставят двухлетнюю стипендию от правительства Италии.