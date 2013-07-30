Минюст объявил конкурс бесплатных адвокатов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, прием документов от претендентов для участия в конкурсе будет длиться с 2 сентября по 2 октября 2013 года, сам конкурс пройдет с 14 октября по 1 ноября т.г. в три этапа.

Преимущество получат претенденты, имеющие соответствующую специализацию и основательные знания гражданского и административного законодательства, поскольку со следующего года расширяется круг участников получения бесплатной вторичной правовой помощи и перечень случаев, в которых такая помощь оказывается.

Как сообщила министр юстиции Украины Елена Лукаш, с 1 января 2014 года бесплатная вторичная правовая помощь будет оказываться, кроме, уголовных, еще и по административным и гражданским делам.

«Бесплатная вторичная правовая помощь будет оказана малообеспеченным лицам, инвалидам, получающим пенсию или помощь, которая назначается вместо пенсии, в размере меньше двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, беспризорным детям, детям, которые могут стать или стали жертвами насилия в семье, и другим категориям, что предусмотрено Законом «О бесплатной правовой помощи», - отметила Лукаш.

С этой целью Министерство юстиции Украины разработает перечень вопросов тестового задания конкурса и сбалансирует критерии оценки претендентов, в том числе для облегчения доступа к системе адвокатов, которые смогут круглосуточно оказывать правовую помощь.

В целом, по состоянию на 1 июля 2013 года в локальных реестрах Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя состоят 3016 адвокатов, с которыми центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, созданные при Министерстве юстиции Украины, заключили 1989 контрактов и 217 договоров.