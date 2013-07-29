СБУ поймала чиновников, которые «подарили» гектар парка

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли факт злоупотребления служебным положением в сфере земельных отношений должностными лицами управления Госкомзема в городе Самбор Львовской области и отдела архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Самборского городского совета.

Как сообщает пресс-центр СБУ, должностные лица подозреваются во внесении заведомо ложных сведений в документы по землеустройству, на основании которых решением Самборского горсовета местным жителям предоставлены земельные участки площадью 1 гектар в местном парке - памятнике садово-паркового искусства, который находится под государственной охраной. Эти земельные участки были безвозмездно предоставлены физическим лицам в частную собственность под застройку. По экспертной оценке, совокупная стоимость указанных земельных участков превышает 1,6 млн грн.

В июне следственным отделом Управления СБУ в Львовской области начато досудебное расследование по уголовному производству по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.