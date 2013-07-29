Во Львове горел торговый комплекс (видео)
20:17, 29 июля 2013Общество
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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар возник около 16.53 на втором этаже двухэтажного здания торгового комплекса по ул. Шевченко, 360.
Из-за большой загруженности магазина легковоспламеняющимися и горючими материалами огонь быстро охватил большую площадь. Своевременное вмешательство пожарных позволило предотвратить распространение пламени по легковоспламеняющимся строительным конструкциям на соседние магазины и уничтожение здания.
В результате пожара уничтожена крыша на площади 60 кв. м, строительные материалы на площади 30 кв. м и покрытие стен на площади 90 кв. м.
Пожар ликвидирован в 17:29. К ликвидации были привлечены 35 работника ГСЧС Украины и 9 единиц спецтехники.
Погибших и пострадавших нет.
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