«Свобода» с протестом справилась быстро: «чтобы не подставлять людей»

На Европейской площади, возле гостиницы «Днепр» завершилась акция сторонников ВО “Свобода”. Между тем, около 20 сторонников Народного руха продолжают митинг возле гостиницы “Днепр”.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от партии “Свобода” Андрей Ильенко и Игорь Мирошниченко выступили перед митингующими с критикой в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Российской православной церкви Патриарха Кирилла.

В частности, по информации пресс-службы ВО «Свобода», в своем выступлении председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", народный депутат Украины Андрей Ильенко отметил, что патриарх Кирилл "… приехал в Киев на бронепоезде. На бронепоезде в Украину, кроме него, ездил только Троцкий и Гитлер. Через кордоны охраны даже прихожане Московского патриархата не могут попасть к местам, в которые пожалует их патриарх. Этим к ним демонстрируют пренебрежение, к ним относятся как к быдлу. Мы, свободовцы, выступаем против истерии, которая сегодня здесь происходит. Визит Путина и Гундяева связан лишь с одним – попытками пропагандировать в Украине "русский мир". Они пытаются сказать, что никакой Украины не было и не существует. Эта теория не имеет никакого отношения ни к православию, ни к христианству".

Как передает корреспондент УНИАН, после этого депутаты завершили митинг, “чтобы не подставлять людей”, поскольку, по решению суда, сегодня проводить митинги запрещено. Также они анонсировали, что завтра примут участие в крестном ходе от Владимирского собора к Владимирской горке во главе с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриархом Филаретом.

Напомним, что сегодня, около 10 часов, на Европейской площади, возле гостиницы «Днепр», собрались около сотни митингующих, которые протестовали против приезда в Киев Путина и Патриарха Кирилла по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Участники держали плакаты с надписями: «Коли хрестили Київ, Москви не було в проєкті!», «Геть російський імперіялізм», «Столиця Київської Руси вітає гостей з провінції – Путіна та Гундяєва». «За єдину помісну православну церкву із центром у Києві», «Українське православ`я – проти московського мракобісся!» и другие.

Возле памятника князю Владимиру на Владимирской горке собрались преимущественно представители власти Украины и других государств, церковные деятели, паломников очень мало.

На прилегающих к Европейской площади улицах стоят несколько сотен верующих. К Владимирской горке всех пропускали только по спецприглашениям. Проходы к Владимирской горке были перекрыты металлическими заборами, возле которых стоят десятки милиционеров. Паломников и священников пропускают через проходы на Европейской, на ул. Костельной, Трехсвятительской.