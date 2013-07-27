Свобода и Рух в Киеве требуют «выгнать московского попа»
10:18, 27 июля 2013Политика
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На Европейской площади около сотни сторонников “Свободы” и Руха протестуют против приезда Путина и патриарха Кирилла.
Свобода и Рух протестуют против приезда Кирилла и Путина
На Европейской площади, возле гостиницы «Днепр», собрались около сотни сторонников ВО “Свобода” и Народного руха, которые протестуют против приезда Президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Российской православной церкви Патриарха Кирилла.
Как передает корреспондент УНИАН, порядок охраняют около 30 милиционеров. В подземном переходе находятся около 20 беркутовцов.Участники акции в громкоговорителе скандируют: “Геть московського попа!” и “Геть російський імперіалізм!”.
Перед митингующими выступает народный депутат от партии “Свобода” Андрей Ильенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве президенты России Владимир Путин, Молдовы Николае Тимофти и Сербии Томислав Николич примут участие в праздновании 1025-летия Крещения Киевской Руси. Также в Киев прибыл глава РПЦ Кирилл.
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