Свобода и Рух в Киеве требуют «выгнать московского попа»

На Европейской площади, возле гостиницы «Днепр», собрались около сотни сторонников ВО “Свобода” и Народного руха, которые протестуют против приезда Президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Российской православной церкви Патриарха Кирилла.

Как передает корреспондент УНИАН, порядок охраняют около 30 милиционеров. В подземном переходе находятся около 20 беркутовцов.

Участники акции в громкоговорителе скандируют: “Геть московського попа!” и “Геть російський імперіалізм!”.

Перед митингующими выступает народный депутат от партии “Свобода” Андрей Ильенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве президенты России Владимир Путин, Молдовы Николае Тимофти и Сербии Томислав Николич примут участие в праздновании 1025-летия Крещения Киевской Руси. Также в Киев прибыл глава РПЦ Кирилл.