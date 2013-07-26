Украинцы рассказали, сколько они готовы потратить на отдых (опрос)

На собственный летний отдых 32% граждан готовы потратить до 3 тыс. грн, и только 5% - более 15 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, которые обнародовала сегодня на пресс-конференции руководитель Исследовательского центра Международного кадрового портала HH Ульяна Ходоровская.

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Она сообщила, что опрос проводился среди зарегистрированных пользователей сайта hh.ua в апреле 2013 года. В опросе приняли участие 1648 респондентов, в частности 41% - мужчины и 59% - женщины.

Она сообщила, что на одного человека во время отпуска 25% опрошенных готовы потратить от 3 до 5 тыс. грн, 20% - от 5 до 8 тыс. грн, 14% - от 8 до 12 тыс. грн., и 4% - от 12 до 15 тыс. грн.

По словам Ходоровской, опрос показал, что 59% женщин и 53% мужчин летом будут отдыхать на море. Активно отдыхать - путешествия, походы будут 36% женщин и 37% мужчин. На даче будут отдыхать 6% женщин и 9% мужчин, дома на диване - 5% женщин и 10% мужчин, а в селе будут отдыхать 3% женщин и 7% мужчин.

Не пойдут в отпуск летом, и будут работать 11% женщин и 13% мужчин.