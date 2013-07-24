В Крыму отдохнули три миллиона людей

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма республики.

"10% от общего количества отдохнувших - туристы, прибывшие авиатранспортом. Авиапоток составляет 308 тыс. человек, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в пресс-релизе.

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Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Крыму отдохнули более 6 млн человек. Это стало рекордом за годы независимости Украины.