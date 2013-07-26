Законопроект: причинение смерти при самообороне следует разрешить

Как передает корреспондент УНИАН, законопроектом предусмотрено внести изменения в статью 36 Уголовного кодекса Украины. В соответствии с предлагаемыми изменениями, “не является превышением границ необходимой обороны и не имеет последствием уголовную ответственность действия лица с применением оружия или любых других средств или предметов, направленные на защиту себя, членов его семьи или близких родственников, круг которых определяется законом, а также третьих лиц от насилия или угрозы применения насилия или на защиту своего имущества против лица или группы лиц, которые незаконно проникли в его жилище, иное владение независимо от тяжести вреда, причиненного посягаемому».

Данный законопроект предлагает расширить границы необходимой обороны в тех случаях, когда в движимое или недвижимое имущество гражданина незаконно проникают неизвестные лица и угрожают ему или его семье тем или иным видом насилия - от убийства до изнасилования.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что “данный проект закона предлагает раз и навсегда предоставить гражданам право защищать свою жизнь и жизнь своих родных и близких, а также третьи лица от любого преступного посягательства лиц, а также защитить своего имущества”.

“Подобная практика имеет место в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании и ряде других стран. При этом лицу для обороны своего имущества предоставляется не только право применения простого насилия относительно лица, которое проникает в его имущество, но и право применить так называемое «смертельное насилие», то есть использовать оружие против лица вплоть до наступления его смерти. Такую практику представляется целесообразным распространить и в Украине”, - сказано в записке.