Заключенные работали на стройке у начальника колонии

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, факт злоупотребления служебным положением начальником одной из исправительных колоний области работники ГУМВД Украины в Луганской области совместно с прокуратурой задокументировали 22 июля в процессе осуществления негласных следственных действий.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ведется досудебное расследование.