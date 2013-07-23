Заключенные работали на стройке у начальника колонии
00:12, 23 июля 2013Общество
1197 0
В Луганской области разоблачен начальник исправительной колонии, который использовал осужденных на строительстве собственного дома.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, факт злоупотребления служебным положением начальником одной из исправительных колоний области работники ГУМВД Украины в Луганской области совместно с прокуратурой задокументировали 22 июля в процессе осуществления негласных следственных действий.
Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Ведется досудебное расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter