Украинские винтовки больше всех покупают США, а пулеметы - Турция

В частности туда было отправлено 90 000 винтовок и карабинов. К категории стрелковое оружие также относятся револьверы и пистолеты, которых больше всего приобрела Германия, и легкие пулеметы - Турция.

Лидерами по закупке украинского легкого вооружения - тяжелых пулеметов, гранатометов, пушек и ракетных комплексов - стали Судан и Израиль.

Зенитно-ракетных комплексов в Украине заказали больше всего Израиль и США.

Боевых танков Украина больше всего экспортировала в Эфиопию.

ВВС Украина