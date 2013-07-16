Украинские винтовки больше всех покупают США, а пулеметы - Турция
16:22, 16 июля 2013Общество
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За 2012 год больше всего стрелкового оружия Украина поставила в США, говорится на сайте Государственной службы экспортного контроля Украины.
В частности туда было отправлено 90 000 винтовок и карабинов. К категории стрелковое оружие также относятся револьверы и пистолеты, которых больше всего приобрела Германия, и легкие пулеметы - Турция.
Лидерами по закупке украинского легкого вооружения - тяжелых пулеметов, гранатометов, пушек и ракетных комплексов - стали Судан и Израиль.
Зенитно-ракетных комплексов в Украине заказали больше всего Израиль и США.
Боевых танков Украина больше всего экспортировала в Эфиопию.
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