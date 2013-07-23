На молебен на Владимирской горке не пустят без специальных приглашений
Украинская Православная Церковь не рекомендует пытаться попасть на молебен на Владимирской горке, который состоится 27 июля, тем, кто не имеет специальных приглашений.
Об этом сообщил пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко на пресс-конференции в УНИАН.
«В молебне примут участие президенты разных стран, официальные делегации, и попасть на Владимирскую горку можно будет только по приглашениям. Украинской Православной Церкви выдали определенное количество приглашений, они распространяются среди верующих в приходах. Тем, кто не будет приглашение, лучше не терять времени и посмотреть прямую трансляцию богослужения по телевидению и пойти на Всенощное и Литургию в Лавру», - считает отец Георгий.
Как сообщили в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ, молебен на Владимирской горке (27 июля) и Божественную литургию в Лавре (28 июля) будут транслировать «Первый Национальный», «Интер», «Украинское радио» и «ЭРА fm».