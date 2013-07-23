На молебен на Владимирской горке не пустят без специальных приглашений

Об этом сообщил пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко на пресс-конференции в УНИАН.

«В молебне примут участие президенты разных стран, официальные делегации, и попасть на Владимирскую горку можно будет только по приглашениям. Украинской Православной Церкви выдали определенное количество приглашений, они распространяются среди верующих в приходах. Тем, кто не будет приглашение, лучше не терять времени и посмотреть прямую трансляцию богослужения по телевидению и пойти на Всенощное и Литургию в Лавру», - считает отец Георгий.

Как сообщили в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ, молебен на Владимирской горке (27 июля) и Божественную литургию в Лавре (28 июля) будут транслировать «Первый Национальный», «Интер», «Украинское радио» и «ЭРА fm».