В Фастове около 50 человек пикетировали прокуратуру

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Для надлежащего рассмотрения жалоб пикетчиков прокуратурой был организован прием их заявлений, проинформировали в пресс-службе.

При этом в прокуратуре отметили, что в половине случаев участники пикета заблаговременно подготовили жалобы, другим работники прокуратуры помогли их в письменном виде составить. В целом было принято около 120 заявлений, поскольку часто одно лицо подавало заявления от имени родственников, знакомых и соседей.

По данным пресс-службы, все, без исключения, поданные в прокуратуру заявления касались ненадлежащей работы местного отделения Пенсионного фонда Украины. В частности, жалобщики заявляют, что фактическая выплата пенсий значительно меньше того, что им принадлежит.

Все заявления зарегистрированы, прокуратура начала проверку каждого из них. О результатах каждый жалобщик будет в письменном виде информирован, как это и предусматривается украинским законодательством, заверили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что жалоб на работу должностных лиц Фастовской межрайонной прокуратуры не поступало.